Jahrhunderthochwasser: "Begriff passt nicht in Zeiten des Klimawandels"

In vielen Regionen Süddeutschlands sind in der Nacht zu Sonntag nie dagewesene Pegelstände gemessen worden. So meldeten die Behörden ein "Jahrhunderthochwasser" an den Flüssen Günz, Memminger Ach, Kammel, Mindel, Paar und Maisach. Doch was heißt das genau? Fragen an den Meteorologen und Hydrologen Andreas Wagner vom ARD-Wetterkompetenzzentrum.