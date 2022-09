Wahl in Italien: Kommt der Rechtsruck?

Flammen-Logo von Fratelli d'Italia

Und diese viel diskutierte Flamme im Parteiwappen, die im Geist von Mussolini steht, ignorieren das die Italiener einfach? " Wir haben in Italien im Gegensatz zu Deutschland eine andere, oberflächliche Art der Auseinandersetzung mit unserer faschistischen Vergangenheit ", so Pedicini. Deshalb werde es auch nicht als Problem angesehen.

" Tatsächlich sind die Leute, die dann als mögliche Minister und Ministerinnen gehandelt werden, mehr oder weniger erzkonservative Christdemokraten ", so Tommaso Pedicini. " Ich sehe in der Deutschen Community durchaus eine gewisse Distanz zu dem, was dort in Italien passiert ." Es sei also auch immer eine Frage der Perspektive.

Ein politisches Hin und Her und das Wechseln der Regierungen hat in Italien fast schon Tradition. Die beiden Parlamentskammern Abgeordnetenhaus und Senat können der Regierung vergleichsweise einfach das Vertrauen entziehen.

Dazu ein Zahlenvergleich: Die italienische Republik hatte seit ihrer Gründung im Jahr 1946 insgesamt 67 Regierungen unter 30 Ministerpräsidenten. In der Bundesrepublik Deutschland gab es seit 1949 24 Regierungskabinette unter neun Bundeskanzlern.