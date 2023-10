Ukraine und Nahost: Wie viel Kriegsberichterstattung verkraften wir?

Bis zum 7. Oktober erfuhren wir fast täglich über die neuen Entwicklungen im Angiffskrieg Russlands auf die Ukraine: Weitere Bombenangriffe, Waffenlieferungen, Solidaritätsbesuche in Kiew von Politikern aus aller Welt. Seit dem 7. Oktober aber könnte man meinen, der Ukrainekrieg sei vorbei. Dramatische Bilder und Nachrichten aus Israel und Gaza bestimmen jetzt die Berichterstattung. Prompt mahnte der ukrainische Präsident Selenskyj am 15. Oktober, dass die internationale Hilfe für sein Land jetzt nicht ins Hintertreffen geraten dürfe.

Das Phänomen ist nicht neu: Ein aktuelles Thema beschäftigt die Öffentlichkeit, die Medien liefern täglich neuen Input. Dann passiert etwas Neues, irgendwo auf der Welt - und das bis dato wichtigste Thema rückt plötzlich in den Hintergrund.

Beispiele gibt es viele: Im August 2021 beschäftigte die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wochenlang die Welt, besorgt verfolgten viele Mediennutzer auch in Deutschland die Rettungsaktionen am Flughafen von Kabul. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 schien das Thema Afghanistan und das Schicksal der dortigen Bevölkerung medial von einem auf den anderen Tag vergessen. In Schlagzeilen und Medienbildern gab es fast nur noch ein Thema: Russische Bombenangriffe, Zerstörung und Massaker in der Ukraine.