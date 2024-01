Islamismus an NRW-Schulen: Es fehlt geschultes Personal

Negativ aufgefallen sei ihm die betroffene Gesamtschule Nordstadt zuvor nicht, sagt Umut Ali Öksüz. Der islamische Religionspädagoge arbeitet in Neuss mit vielen muslimischen Schülern; Lernförderung und Extremismus-Prävention sind seine Hauptthemen.

Öksüz sagte dem WDR , sowas könne an vielen Schulen im Land passieren, die einen hohen Migrationsanteil hätten. Zur Erinnerung: Muslimische Oberstufenschüler sollen in Neuss gefordert haben, dass Jungen und Mädchen getrennt unterrichtet werden, dass sich Mädchen der Scharia gemäß bedecken, und die sich ablehnend über die Demokratie geäußert haben sollen. Vor gut zwei Wochen waren die Vorfälle an die Öffentlichkeit gekommen.

Radikale Gruppen vermitteln Anerkennung

Pädagoge Umut Ali Öksüz

Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund suchten nach ihrer Identität, sie würden oft hinterfragt, erklärt Öksüz: " Radikale Gruppen hinterfragen nicht, woher Du kommst, Du bist sofort Bruder oder Schwester und bist sofort in diesen Kreisen. Und damit erhalten Jugendliche Anerkennung und sind sofort auch Teil dieser Community. "

Identitäts- und Persönlichkeitsarbeit sei mit den Jugendlichen besonders wichtig, sagt Öksüz. Doch dafür fehle vielen Schulen Fachpersonal, etwa aus der Medienpädagogik: " Jugendliche sind oft unter sich. Und da kommt man schon mit einem Gedankengut an, das nicht in unsere Gesellschaft passt. Das ist dann schon eine Herausforderung, den Jugendlichen Wege aufzuzeigen, dass es eben auch anders geht. “

Mehr Unterstützung für Schulen gefordert

Stadtelternrat Roman Piel

Eine Herausforderung, die die vielerorts überlasteten Lehrkräfte oft nicht stemmen können, meint Roman Piel, Vorsitzender des Stadtelternrates in Neuss: " Meines Erachtens brauchen wir an unseren Schulen Schulpsychologen und auch Sozialarbeiter, um Schulleitungen und Lehrkräfte zu entlasten. "

Im Deutschen Schulbarometer von Ende 2022 gaben Schulleitungen an, dass es nur an zwei Dritteln aller Schulen bundesweit Sozialarbeiter gibt, Schulpsychologen sogar nur an einem Drittel. Und selbst dort, wo Psychologen oder Sozialarbeiter tätig sind, sagt laut Befragung jede zweite Schulleitung, dass diese Unterstützung nicht ausreiche.

Schulministerium will sensibilisieren und helfen