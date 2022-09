Iran-Experte: "Es steht kein politischer Umsturz bevor"

WDR: Das Regime ins Wanken bringen können die Proteste also nicht?

Tabatabai: Nein, es steht kein politischer Umsturz bevor. Dieser Machtapparat funktioniert einfach zu gut. Es gibt viele Sicherheitskräfte und die sind sehr gut ausgestattet. Der Staat hat also genug Möglichkeiten, um diese Proteste unter Kontrolle zu bekommen. Die Frage ist nur, zu welchen Kosten? Es kann zu einer weiteren Entfremdung von weiten Teilen der Bevölkerung kommen. Natürlich haben dieser Staat und dieses System auch Befürworter und man darf nicht unterschätzen, wie viele das in der Bevölkerung sind. Aber am Ende wird die Spaltung der Gesellschaft von Protest zu Protest größer.