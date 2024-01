Umfragewerte: Was ein Wahlsieg der AfD in Ostdeutschland bedeuten würde

WDR: Welche Chancen bieten sich für die AfD in diesem Wahljahr?

Schroeder: 2024 könnte das Jahr der AfD werden. Sie werden vermutlich ihre besten Ergebnisse auf EU- und Länderebene erreichen. Mittelfristig könnten aber die anstehenden Kommunalwahlen in den Bundesländern für die AfD so bedeutender sein. Denn durch gute Ergebnisse auf dieser Ebene wird ihnen die Möglichkeit gegeben, eine Fülle an neuen Mandaten zu gewinnen. Die neuen Mandatsträger könnten dazu beitragen, dass die Partei ein tragfähiges Netzwerk von Personen etabliert, die sich dann auch für höhere Aufgaben empfehlen könnten.

Video starten, abbrechen mit Escape AfD-Kandidat gewinnt Bürgermeisterwahl in Pirna WDR aktuell. . Verfügbar bis 18.12.2025. WDR.

Gegenwärtig ist es ja noch so, dass die Personaldecke der AfD außerordentlich dünn ist und die Partei nur wenige Persönlichkeiten vorweisen kann, die auch über das eigene Milieu hinaus eine positive Ausstrahlung haben. Zugleich kann sie diese Fülle an Mandaten aber auch vor neue Schwierigkeiten stellen, wenn sie angesichts der dünnen Personaldecke auf Personen zurückgreifen muss, deren eigensinniges Auftreten die Partei vor neue Probleme stellen kann. Sie braucht also für diese neue Mandatsfülle eine Professionalisierungsstrategie, was der Parteiführung zwar auch bewusst ist, ob sie darauf allerdings eine Antwort hat, bleibt offen.

WDR: Aber angenommen, es kommt doch zu einem Wahlsieg in einem Bundesland: Könnte eine AfD -Regierung bei wichtigen Themen einen grundlegenden Politikwechsel einläuten?

Schroeder: Unser politisches System ist so aufgebaut, dass Regierungswechsel nur in seltenen Fällen zu grundsätzlichen Politikwechseln führen. Und wenn man bedenkt, dass sich Regierungswechsel ja in Koalitionen abspielen, ist die Wahrscheinlichkeit grundlegender Veränderungen eher gering. Wenn man nach Österreich schaut, wo ja Rechtspopulisten schon viel länger an der Macht teilhaben, kann man sehen, dass auch dort grundlegende Veränderungen des liberaldemokratischen Systems ausgeblieben sind.

Was die AfD aber wohl auf jeden Fall versuchen würde, ist die Kündigung des Medienstaatsvertrags und die Umgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ihrem Sinne, wie es bereits der Thüringer AfD -Chef Björn Höcke angekündigt hat. Dies ist aber alles andere als einfach. Bei diesem Vorhaben wird sie möglicherweise schon an den Koalitionspartnern auf Länderebene scheitern. Dann an der Rundfunkkommission, die konsensual abstimmt und schließlich am Bundesverfassungsgericht. Trotzdem hat ihre Kritik am öffentlich rechtlichen Rundfunk schon in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass sich die Kritik an ihm verstärkt hat und CDU und FDP einen Teil der AfD-Positionen übernommen haben.

Vor allem könnte es aber weitreichende Veränderungen in der Personalstruktur des Landes geben. Die Rechtsextremisten würden versuchen, als erstes die neutralen Positionen für sich einzunehmen: zum Beispiel mit einer neuen Besetzung der Gerichte. Auch nicht zu unterschätzen sind alle Entscheidungen auf Länderebene, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt wird, die werden nämlich dann von ihr verhindert oder in Tauschprozessen nur zu hohen Preisen erreichbar zu sein.