Jacob Ross ist Experte für französische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Er hat in Frankreich studiert und beobachtet die Polarisierung zwischen den großen französischen Städten und einigen ihrer Vororte seit Jahren.

WDR: In den Vororten von Paris brennt es im wahrsten Sinn des Wortes. Im Zentrum der Stadt bekommt man das kaum mit. Ist das symptomatisch in der französischen Politik?

Jacob Ross: So lautet jedenfalls der Vorwurf, der jetzt wieder aus den Vorstädten im Norden von Paris kommt. Die Bewohner dort haben das Gefühl, dass der Staat sie im Stich lässt, dass sie sich selbst überlassen sind. Viele Menschen dort leben von Schwarzarbeit, gehen keiner regulären Tätigkeit nach. Sie haben das Gefühl, dass die Polizeipräsenz dort rassistisch motiviert ist, dass sie auf bestimmte Bevölkerungsgruppen sozusagen gezielt anspringt.

Und auf der anderen Seite gibt es in Paris und in der französischen Mehrheitsgesellschaft die Sorge um eine Ghettobildung. Dass diese Vorstädte mit der französischen Mehrheitsgesellschaft nicht viel gemein haben, dass dort teilweise andere Regeln gelten. Die Polizei spricht gern davon, dass man in diesen Vorstädten eigentlich keine Präsenz mehr zeigen möchte, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil man sie teilweise für verloren hält.