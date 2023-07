Unruhen in Frankreich: Das müssen Urlauber beachten

Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Auch in der fünften Nacht nach dem Tod eines Jugendlichen durch Polizeikugeln gab es in mehreren französischen Städten heftige Straßenschlachten. Hinzu kamen unzählige Fälle von gefährlicher Brandstiftung. Die Gewalt auf den Straßen habe bereits erste Auswirkungen auf den Tourismus, sagte ein Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbands im französischen Rundfunk: Es gebe eine "Welle der Stornierungen" in allen betroffenen Gebieten.

Was aber, wenn ich mich mit meiner Familie bereits am französischen Urlaubsort befinde? Gibt es Sicherheitshinweise der Bundesregierung? Und was passiert, wenn mein Auto in Flammen aufgeht? Fragen und Antworten.

Wo genau sind die Ausschreitungen besonders heftig?

Die Unruhen haben zahlreiche große und kleinere Städte in Frankreich erfasst. Besonders gefährlich war es in den vergangenen Nächten vor allem in Paris und verschiedenen kleineren Nachbarstädten der Hauptstadt. Aber auch in Marseille, Lyon, Grenoble, Nantes, Straßburg, Toulouse und Nizza gab es Straßenschlachten, Brandstiftungen und Plünderungen.

Teilweise beschränkte sich die Gewalt auf die Vorstädte - teilweise waren aber auch die bei Touristen beliebten Innenstädte stark betroffen. In der Nacht zu Sonntag setzte die Polizei zum Beispiel Tränengas ein, um die Prachtstraße Champs-Elysées in Paris zu räumen.