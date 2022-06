Leiter der Missbrauchsstudie Münster: Missbrauch war ein offenes Geheimnis

Begleitend zur Missbrauchsstudie zum Bistum Münster, die am 13.6. veröffentlicht wird, hat der Historiker Thomas Großbölting ein Buch geschrieben: "Die schuldigen Hirten". Die Verantwortlichen in der Kirche wollten immer noch zu sehr die Regeln bestimmen - und schützen damit vor allem die Täter. Mit Blick auf den Aufarbeitungsprozess fordert er das Eingreifen der Politik.

Was war für Sie bei der Arbeit an der Studie die überraschendste Erkenntnis?

Für mich ganz persönlich war besonders eindrücklich, wie stark das implizite Wissen um den Missbrauch auch vor 2010 schon verbreitet war. Sowohl in den Bistumsleitungen, in den Bistumsverwaltungen, wie auch in den jeweiligen Pfarrgemeinden. Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche war ein offenes Geheimnis und gelegentlich sogar gar kein Geheimnis.