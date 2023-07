Mögliche Ölpest durch Frachter im Wattenmeer: Robben und Seevögel würden sterben

Der Frachter Fremantle Highway war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, da löste vermutlich ein in Brand geratenes Elektroauto ein großes Feuer aus. Nach mehr als 24 Stunden ist der Brand weiter nicht unter Kontrolle, die Lage ist nach Angaben der Küstenwache aber stabil. Sollte der Frachter sinken, befürchten Umweltschützer eine Umweltkatastrophe. An Bord sollen knapp 4.000 Autos darunter 25 E-Autos und etwa 1.600 Tonnen Schweröl sein.

WDR: Aktuell ist das Feuer nicht gelöscht: Was ist die größte Gefahr?

Peter Andryszak: Im schlimmsten Fall bricht der Treibstofftank auf und entlässt das Öl. Dann hätten wir in der Nordsee und im Wattenmeer eine riesige Ölpest. Das Öl, mit dem Schiffe betrieben werden, ist zum größten Teil Schweröl. Das ist Sondermüll. Da sind jede Menge Giftstoffe drin. Je größer die Menge Öl, desto größer wäre das Problem. Das Öl würde sehr schnell und in diesem Fall mit Hilfe der Tide - also Ebbe und Flut - extrem große Flächen bedecken. Es bliebe auch nicht nur an der Wasseroberfläche: Schweröl treibt auch in der Wassersäule und in Form von Klumpen auch am Grund. Das Öl könnte, wenn es austritt über Ameland hinaus mindestens bis zur Insel Borkum treiben. Von da würde es sich mit der Zeit immer weiter ausbreiten - auf Dauer wäre zumindest das gesamte ostfriesische Wattenmeer betroffen.