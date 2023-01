Brennendes E-Auto: Das Löschen funktioniert anders als beim Verbrenner

ADAC: Angst ist unbegründet

Auch der ADAC gibt Entwarnung. " Ein brennendes Elektroauto erregt viel Aufmerksamkeit, da die Technologie noch neu ist und die Menschen sowie Medien dementsprechend aufmerksam sind - Angst ist dagegen unbegründe t", heißt es beim Automobilclub. So gebe es keine Hinweise darauf, dass Elektroautos eher zum Brennen neigten als Verbrenner-Fahrzeuge.

Experimente zeigten, dass die Intensität eines Brands von den verbauten Materialien abhänge - und nicht von der Antriebsart. Vor allem der viele Kunststoff in modernen Fahrzeugen sei der ausschlaggebende Faktor.

Viel Wasser zum Löschen von E-Autos nötig

Zudem weist der ADAC darauf hin, dass ein brennender Akku mit viel Wasser gelöscht werden muss. Ein kleiner Feuerlöscher an Bord des Autos dürfte also nicht ausreichen, um im Notfall bei einem brennenden Akku zu helfen.