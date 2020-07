Coronavirus: Wie es um die Impfstoff-Forschung steht

WDR: Um was genau geht es in den verschiedenen Phasen?

Lange: In Phase I werden Nebenwirkungen und erste Hinweise auf Wirkung untersucht - bei weniger als 100 Probanden. Phase II hat meist Hunderte Probanden, mit denen die richtige Dosis gefunden werden soll und bessere Hinweise auf Wirkung. Den endgültigen Wirkungsnachweis bei einer größeren Gruppe soll Phase III liefern. Die Entwickler verknüpfen meist verschiedene Phasen, damit man schneller fertig ist.

WDR: In welchen Ländern wird nach Impfstoffen geforscht?

Lange: In sehr vielen Ländern weltweit. Es gibt über 160 Impfstoffprojekte. Und ungefähr 20 bis 25 werden derzeit an Menschen getestet. Die meisten dieser Tests sind aber noch in Phase I.