Patienten von Köln nach Bochum verlegt: Wie knapp sind die Intensivbetten?

Auch Verlegungen innerhalb Deutschlands werden mittlerweile praktiziert: Am 16. April wurden erstmals fünf Patienten aus Thüringen mit dem Hubschrauber in Spezialkliniken nach Hamburg, Bad Kissingen, Wolfsburg und Osnabrück ausgeflogen.

Der deutsche Nachbar Belgien hofft, dass dieses Vorgehen eine Lösung für die eigene, angespannte Lage ist: Das Land hat die Bundesrepublik um Aufnahme von Corona-Patienten gebeten. Denn die belgischen Intensivstationen sind voll.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Nicht alle Patienten können verlegt werden

Allerdings: Patienten, die schwer erkrankt sind, lassen sich nicht einfach transportieren, sagt Alexander Shimabukuro-Vornhagen von der Kölner Uniklinik. Zumal der Betroffene, wenn er im schlimmsten Fall stirbt, weit entfernt von seinen Angehörigen ist.

Zudem sei die Qualität der Betten nicht in allen Kliniken gleich hoch, betont der Mediziner. So würden die Betten in der Uniklinik eine Stufe über den "normalen" High Care-Betten für die Behandlung von Schwerkranken liegen.

Alexander Shimabukuro-Vornhagen muss momentan darüber entscheiden, welcher Patient in der Uniklinik behandelt wird und welcher nicht. " Das geht in Richtung einer Triage. Ich musste noch nicht entscheiden, Patienten sterben zu lassen. Aber wir akzeptieren im Augenblick eine schlechtere Versorgung für einige Patienten. " Mittlerweile würde er vor allem jungen Erkrankten ohne Begleiterkrankungen die Behandlung in der Klinik ermöglichen. So eine Entscheidung belastet den Mediziner. " Man kann nicht gut schlafen ."

Natürlich sehe die Situation nicht überall so aus. Aber gerade in Ballungszentren sei die Lage mittlerweile angespannt.