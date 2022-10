Inflationsprämie: Bekomme auch ich 3.000 Euro steuerfrei vom Arbeitgeber?

Was ist Sinn der Prämie?

Mit der Sonderzahlung sollen Arbeitgeber die Möglichkeit haben, ihre Beschäftigten finanziell zu entlasten, die mit stark gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreisen zu kämpfen haben. Die Prämie, die bis zu 3.000 Euro betragen kann, ist steuer- und abgabenfrei.

Sind Arbeitgeber verpflichtet, die Inflationsprämie zu zahlen?

Nein. Die Auszahlung erfolgt freiwillig. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hatte jedoch vor wenigen Tagen vor zu hohen Erwartungen an die Prämie gewarnt. " Viele Unternehmen würden ihren Mitarbeitern sicherlich eine Einmalzahlung - egal in welcher Höhe - ermöglichen, aber sie können es nicht, weil die massiv gestiegenen Energiekosten ihnen jede Luft zum Atmen nehmen ", sagte er in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ( RND ).