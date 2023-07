Frauenfußball ist der bessere Fußball | MEINUNG

Männerfußball sollte sich mehr am Frauenfußball orientieren!

Ich finde: Wir sollten aufhören Frauenfußball ständig mit dem Männersport zu vergleichen. Vielmehr sollten sich die Männer einiges von den Frauen abschauen! Für mich ist Frauenfußball oft viel attraktiver. Schon vor Jahren hat sich Fußballtrainer Julian Nagelsmann als Fan des Frauenfußballs erklärt - " weil es ein viel ehrlicherer Sport ist als Männerfußball. " Oder, wie es Nationalspielerin Sophia Kleinherne in einem Interview letztens ausgedrückt hat:

Mir ist kein weiblicher Neymar bekannt. Ich kenne zum Beispiel keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt. Nationalspielerin Sophia Kleinherne

Frauen können ziemlich kompromisslos tacklen, das sehen wir eindrucksvoll bei jedem Einsatz der deutschen Abräumerin Lena Oberdorf. Trotzdem kommt es viel seltener zu unsportlichen Situationen als bei den Männern. Das ist jedenfalls meine Beobachtung - dass es zum Beispiel deutlich seltener Spielerinnen gibt, die bei der Schiedsrichterin jammern und minutenlang diskutieren. Und auch die unschöne Spuckerei auf dem Platz? Gibt's bei den Fußballfrauen fast gar nicht.

Positives Image der Frauen im Fußball

Seit einigen Jahren gibt es fußballtechnisch einfach wenig zu feiern, wenn man nur den Männern zuguckt. Bei der WM der Männer in Katar langweilten die deutschen Herren vor allem mit ideenlosem Ballbesitzspiel und schieden mehr als verdient schon in der Vorrunde aus. Und das Bierhoffsche Branding der Nationalelf in " Die Mannschaft " konnte kaum darüber hinwegtäuschen, dass in der Männer-Nationalelf seit Jahren wenig Teamgeist zu spüren ist. Das Rebranding wurde inzwischen wieder eingestampft. Die DFB -Männer befinden sich in einer schweren Krise. Bei den letzten zwei Testspielen gegen Polen und Kolumbien haben sie jeweils krachende Niederlagen kassiert.

Klara Bühl mit ihrem WM-Glückskoala Waru

Ganz anders bei der Frauen-Elf. Die aktuellen Vize-Europameisterinnen wirken nahbar, auf ihren privaten Social-Media Kanälen. Auf Instagram und TikTok teilen die Spielerinnen Videos, in denen sie gemeinsam tanzen und auf dem Weg zum Spiel singen. Kultstatus unter Fans hat jetzt schon Koalabär " Waru ", den Nationalspielerin Klara Bühl als Glücksbringer gehäkelt hat. Sie präsentieren sich sympathisch - und das Ganze wirkt nicht so, als stünde ein 15-köpfiges PR - und Social-Media-Team dahinter, das alles sorgfältig orchestriert.

Dass Kind und Karriere nicht nur möglich sind, sondern eine Selbstverständlichkeit, auch das zeigt die deutsche Frauen-Elf. Nationalspielerin Melanie Leupholz stand im Vorrundenspiel gegen Marokko auf dem Platz und war mit ihrem gerade mal neun Monate jungen Sohn nach Australien gereist. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg erzählt: " Er wird hofiert, er wird betüdelt. Ich glaube, manchmal denkt er sich: Was wollen die ganzen Frauen hier von mir? " Die Nationaltrainerin spricht von einem " Riesenmehrwert ", den das Baby der Mannschaft gibt. Die deutsche Fußballelf zeigt: Karriere und Familie unter einen Hut bringen, klappt am besten, wenn alle im Team mitmachen - auch bei der Arbeit.

Frauenfußball zeigt, wo auch die Herren hinmüssen - zurück zu den Wurzeln

Vor allem aber zeigt der Frauenfußball, wie der Sport aussehen könnte, wenn er sich wieder auf seine Wurzeln besinnt. Weg von den Riesen-Millionen-Geschäften und vom Gigantismus wie in Katar. Weg von absurden Millionenablösesummen für Spieler, die sich Vereine kaum mehr leisten können. Klar, auch der Frauenfußball ist in den letzten Jahren extrem gewachsen und hat sich immer weiter professionalisiert. Trotzdem bleiben seine Heldinnen bodenständig und stehen für sich und ihre Werte ein - wie die neuseeländische Spielerin Ali Riley, die sich als Protest gegen das Verbot der One Love Binde einfach ihre Nägel in Regenbogenfarben lackierte.