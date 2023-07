Frauen- oder Männer-Fußball - eine Frage der Qualität?

Studie zeigt: Frauen- und Männer-Fußball sind gleichwertig

Doch was ist dran an diesen Vorurteilen? Forscher aus Zürich und Stavanger wollten es genau wissen. Sie initiierten eine Studie mit mehr als 600 Probanden im Durchschnittsalter von 34 Jahren und teilten sie in zwei Gruppen. Die erste Gruppe schaute sich Videoclips an und sah jeweils fünf Tore von Fußballern und Fußballerinnen, die während Weltmeisterschaften oder in der Champions League als herausragend galten. Die zweite Gruppen der Probanden sah dieselben Videoclips, wobei durch Verpixelungen nicht zu erkennen war, ob Frauen oder Männer dem Ball hinterherjagten.

Ergebnisse der Studie: Männer-Fußball wird als hochwertiger eingeschätzt, allerdings nur, wenn die Spieler als Männer zu sehen sind. War nicht erkennbar, ob Frauen oder Männer spielten, gab es keine Unterschiede in der Bewertung der Spielszenen. Frauen-Fußball und Männer-Fußball wurden als gleichwertig wahrgenommen.

Geschlechterklischees und Stereotypen immer noch verbreitet