Wieder Hitzesommer - und Deutschland leidet weiter | MEINUNG

Es ist schon faszinierend, wie wir Menschen Risiken wahrnehmen - was uns gefährlich erscheint und was nicht. Neulich sagte ein Freund zu mir, er habe vorgehabt im Spätsommer in Ägypten am Roten Meer Urlaub zu machen. Nachdem da aber ein Tourist von einem Hai attackiert wurde, war das Thema für ihn gestorben. Viel zu gefährlich! Never ever werde er nach Ägypten reisen.

Dabei ist das Risiko von einem Hai gefressen zu werden etwa so hoch wie die Chance, einen Sechser im Lotto zu haben. Hingegen ist es für Risikogruppen - und mein übergewichtiger Freund zählt dazu - wesentlich wahrscheinlicher unter der knallenden Sommersonne Ägyptens einen Hitzschlag zu bekommen. Aber das spielte bei seiner Entscheidung für oder gegen den Urlaub keine Rolle.

Die gesundheitlichen Risiken blenden wir aus

Was Hitze mit unserem Körper anstellt, war lange kein großes Thema in Deutschland. Warum auch: Die Sommer mal warm, mal durchwachsen. Wenn wir es heiß und sonnig wollten, sind wir in den Süden nach Frankreich, Spanien oder in die Türkei gefahren. Mittlerweile aber jagt ein Rekordsommer den nächsten: Höchstwerte bei den Temperaturen, Tiefstwerte beim Niederschlag. An den ersten heißen Tagen jubeln noch alle. " Oh wie schön! Endlich Sommer! " Doch spätestens nach einer Woche Dauerhitze stöhnt ganz Deutschland.

Kreislaufprobleme, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit - nicht wenige leiden unter diesen Symptomen. Und Tausende sterben sogar aufgrund der Hitze. Das ist keine Übertreibung. Caro Wißing

Auch der Sommer 2022 war wieder mal ein Sommer der Rekorde. Noch nie hatten wir so viele heiße Tage in Deutschland und ganz Europa: E 15.000 Menschen sind an den Folgen der Hitze gestorben. 4.000 in Spanien, 1.000 in Portugal, 3.200 in Großbritannien. Und die allermeisten Todesfälle - nämlich 4.500 - gab es in Deutschland. Wegen des Klimawandels müssen wir uns auf immer häufiger vorkommende Wetterextreme einstellen. Das kann mal ein Sommer mit sehr viel Regen sein, Klimaforschende aber erwarten auch öfter krasse Hitzesommer.