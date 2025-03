WEITERE NACHRICHTEN

Warnstreiks gehen weiter • Gestern ist an 13 deutschen Flughäfen, bei der Müllabfuhr und im Nahverkehr in NRW gestreikt worden. Heute soll es weiter gehen. In Köln, Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis, Düsseldorf und in weiten Teilen des Ruhrgebiets dürfte heute kaum ein Bus oder eine Bahn fahren. RE -Züge und S-Bahnen sind nicht betroffen. In Wuppertal wird kein Müll abgeholt und in Essen ist die Patientenbetreuung in zwei Kliniken eingeschränkt.