Frauensport: Endlich mehr Wertschätzung, aber da geht noch was!

Was soll das? Da beißt sich die Katze doch selbst in den Schwanz. Es heißt von den Oberen: Die Frauen bringen nicht so viele Sponsorengelder und Einnahmen ein. Dementsprechend wird nicht so viel in sie investiert. Auch nicht so viel PR . Folglich mangelt es an Aufmerksamkeit. Vorbilder und Sportheldinnen fehlen, die für Zuschauer den Anreiz geben, Fan zu werden und regelmäßig zuzuschauen. Die Stadien werden nicht voll. Und so gibt's auch weniger Sponsorengelder und Einnahmen…

Andere Länder machen vor wie's besser geht

Die Verbände in anderen Ländern machen #equalpay bereits in gewissem Maße vor. Die Teams von England und Brasilien bekommen die gleichen Preisgelder - egal ob Männer oder Frauen.

Der Verein Manchester City hat einen gemeinsamen Social Media Auftritt der Frauen- und Männermannschaft bei Instagram. Sie pushen sich gegenseitig. Ligaspiele der Frauen sind in England viel häufiger prominent im TV platziert oder werden gestreamt. Die englischen Spielerinnen sind einfach präsenter, dadurch bekannter und schließlich besser gefördert. So kann's gehen.

Bei anderen Sportarten wie Biathlon oder Reiten haben wir schon lange eine Gleichrangigkeit von Frauen und Männern. Manche behaupten, in diesen Sportarten würde - anders als im Fußball oder beim Radrennen - der Leistungsunterschied zwischen den Geschlechtern nicht so sehr auffallen. Frauen seien weniger athletisch, technisch nicht auf der Höhe mit Männern, nicht so schnell. Bullshit, sage ich. Als ob es auf diese mittlerweile echt minimalen Unterschiede ankäme! Im Sport geht es um den Wettbewerb, die Leidenschaft, darum, dass Sportlerinnen und Sportler alles geben. Wir wollen mit unseren Idolen mitfiebern und es ihnen am liebsten nachmachen. Das begeistert uns doch am Sport.

Marianne Vos hat nach ihrem Sieg auf der zweiten Etappe der Tour de France Femmes das gelbe Trikot überstreifen dürfen. Ob das immer ihr Traum gewesen sei, wird sie gefragt. "Das gelbe Trikot war nie ein Traum von mir, weil es das für Frauen nicht gab", sagt sie und verweist auf die nicht stattgefundene Tour in den letzten Jahren. Jetzt aber kann sie Vorbild sein für viele, viele Nachwuchsfahrerinnen. Ich feiere sie dafür!

Begeistert Sie auch der Aufschwung im Frauensport? Vermissen Sie in anderen Sportarten weibliche Stars? Oder sind Sie der Meinung, dass es für die Identifikation egal ist, ob Frauen oder Männer an den Start gehen? Lassen Sie uns darüber diskutieren! Hier in den Kommentaren oder auf Social Media.