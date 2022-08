Keine Pommes mehr bei IKEA? Das steckt hinter der Geschichte

"Wir verzichten bewusst auf Pommes": Das steht auf einem Schild, das scheinbar aus einem IKEA-Markt stammt und das der umstrittene Autor und Blogger Boris Reitschuster auf Twitter geteilt hat. Denn: Eine Portion Pommes Frites verursache "viermal so viel CO2 wie eine Portion Salzkartoffeln". Die Echtheit des Schilds ist bisher nicht bestätigt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Er verzichte auf Läden, die ihn belehren und bevormunden wollen, twittert daraufhin Reitschuster, dem Kritiker vorwerfen, ein Sprachrohr für die Corona-Leugner- und Impfskeptiker-Szene zu sein und Fake News sowie Desinformation zu verbreiten.

Einige Menschen scheinen das ähnlich zu sehen und kündigen teilweise an, die Möbelhaus-Kette nun boykottieren zu wollen. Von vielen anderen wiederum gibt es dafür Spott, wie etwa von Autorin und Influencerin Marie von den Benken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Das sagt IKEA

Gibt es also wirklich keine Pommes mehr bei IKEA? Doch: "Es gibt in Deutschland derzeit keine Pläne, Pommes Frites aus dem Sortiment zu nehmen" , sagt IKEA Deutschland dazu auf WDR-Anfrage. Pommes seien aber kein fester Bestandteil des Angebots, sodass es die einzelnen Filialen selbst entscheiden dürften, ob sie Pommes vor Ort anbieten wollen oder nicht.

In NRW können die Pommes-Fans jedenfalls aufatmen: In Filialen in Dortmund, Duisburg, Köln und Siegen stehen Pommes in den Einrichtungshäusern derzeit auf der Tageskarte.