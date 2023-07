Ikea wird 80 Jahre alt - nicht alle feiern mit

Als Erwachsener dann endlose Streifzüge durch das Kaufhaus-Labyrinth - bewaffnet mit Ikea-Bleistift und Papier-Maßband, Listen mit kuriosen Produktnamen wie Poäng oder Bittergurka. Am Ende lag an der Kasse außer dem obligatorischen Billy-Regal oder Pax-Schrank jede Menge Krimskrams im Einkaufswagen: Kerzen, Servietten, Gläser.

Noch die einfachste Aufgabe: Zusammenbau eines Billy-Regals

Zu Hause dann die Nervenprobe beim Aufbau des Mobiliars: Fehlende Kleinteile, kryptische Anleitungen, zu kurze Inbus-Schlüssel - Potenzial für Wutausbrüche und/oder Beziehungskrisen. Sollten nach dem Zusammenbau viele Kleinteile übrigbleiben, muss man nicht direkt in Panik verfallen. Gerade bei Dübeln & Co. kann das vorkommen, ohne dass Entscheidendes vergessen wurde. Wer aber mehr als drei Umzüge mit einem Ikea-Schrank schafft, ist Profi: Irgendwann lassen sich die Nägel kein weiteres Mal in die Rückwand des Billy-Regals hämmern.

Einkaufstüte und Kult-Katalog

Unbestritten: Die riesigen blauen Ikea-Einkaufstüten können einiges. Ganze Wohnungsumzüge wurden damit schon bewältigt, beim Gang in den Waschsalon sind sie praktisch oder funktionieren als Einfach-alles-reinwerfen-Reisetasche. Kultstatus genoss auch der 2020 eingestellte Ikea-Katalog, der per Post ins Haus kam. 2015 gab sich sogar der Literaturkritiker Hellmuth Karasek dazu her, das Werk für einen fünfminütigen Werbefilm zu "rezensieren". Sein Fazit: Das " Ikea-Buch " erzähle viel, sei aber " sozusagen vollgemüllt mit Gegenständen ".

Firmenfarben blau und gelb

Was noch mit Ikea kam: Das Image eines Unternehmens, das freundlich und fair sein will. Selber bezeichnet sich der Konzern als " humanistisches und wertorientiertes Unternehmen, das die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns stellt ". Zum 80-jährigen Jubiläum kündigt Ikea an, weiter " mutig für positiven Wandel einstehen und positiven Einfluss nehmen " zu wollen.

Auch Negativschlagzeilen

Doch im Lauf der Jahre machte der Möbelriese immer wieder negative Schlagzeilen: Um billig Holz einzukaufen, trage Ikea mit zur Vernichtung riesiger Waldbestände in Russland und China bei, kritisierten Umweltverbände 2010. Die ARD -Sendung Monitor sprach von Steuerschlupflöchern und einer Behinderung von Betriebsräten. Die BBC berichtete von Lohndumping bei Lkw -Fahrern. 2021 wurde der ehemalige Chef von Ikea-France wegen Bespitzelung von Mitarbeitenden zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Als Verdi NRW zuletzt Mitte Juli zu Warnstreiks im Einzelhandel aufrief, gingen auch Ikea-Mitarbeitende auf die Straße, um für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Einst Nazi-Sympathisant: Ikea-Gründer Ingvar Kamprad, hier im Jahr 2007

Schon in den 1980er-Jahren war herausgekommen, dass Firmengründer Kamprad mit den Nationalsozialisten sympathisiert hatte. Er entschuldigte sich später dafür. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Ikea das meiste Holz aus Russland bezog und mit Produzenten in Belarus zusammenarbeitete. Die Zusammenarbeit wurde inzwischen gestoppt.