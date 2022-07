Kommunen wollen klares Verbot von Schottergärten

Die schwarz-grüne Landesregierung will das bereits bestehende Verbot der Schottergärten noch einmal nachschärfen. Das kündigte NRW -Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) in einem Interview an. Klima und Artenvielfalt entschieden sich auch in jedem einzelnen Vorgarten, betonte sie.

Zumindest in Neubaugebieten sollten Schottergärten längst der Vergangenheit angehören. Denn seit 2018 schreibt die Landesbauordnung vor, dass Grundstücksbereiche, die nicht bebaut sind und auch nicht als Zugangswege oder Garagenplätze genutzt werden, "wasseraufnahmefähig zu belassen" sowie "zu begrünen und zu bepflanzen" sind.