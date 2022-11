Preis für den Blockierer des Tages: Highs & Lows auf der Weltklimakonferenz

High : Ein Preis für den Blockierer des Tages

Es zieht sich auf der Klimakonferenz und das liegt vor allem an Staaten, die in manchen Verhandlungen blockieren. Genau diese Staaten bekommen hier jeden Abend einen Preis verliehen, für das "Fossil of the day" , zu Deutsch das "Fossil des Tages" . Das ist ein Negativpreis für die Länder, die am meisten tun, um am wenigsten zu erreichen. So das Motto der Veranstaltung. Bei der diesjährigen Konferenz haben ihn unter anderem schon Israel, Russland, Neuseeland, die Türkei und auch Gastgeber Ägypten bekommen. Einer der Gründe war zum Beispiel der schwache Entwurf der Abschlusserklärung von der ägyptischen COP -Präsidentschaft. Die Verleihung ist für viele hier ein echtes Highlight, auch für mich. Denn der Preis wird feierlich von zwei Personen in Skelett- und Dinosaurier-Kostümen übergeben – zwei Fossile eben. Dazu singen die Zuschauer gemeinsam und am Ende wird gefragt, wer den Preis abholen mag: Das will natürlich niemand.

Low : Es geht in die Verlängerung

Schon am Freitagmorgen ist allen klar: Es geht in die Verlängerung. Noch mindestens bis Samstagabend wird hier in Ägypten weiterverhandelt – manche wetten sogar auf eine Einigung in der Nacht zum Sonntag. Blockiert wird vor allem bei den Knackpunkten, bei denen es um viel Geld geht und vor allem um die Frage, wer zahlt. Zum Beispiel bei dem Thema, welche Staaten für die Schäden in Ländern des globalen Südens aufkommen.

Die Stimmung ist deshalb natürlich angespannt und gleichzeitig sind viele am Ende ihrer Kräfte. Wenn die Ergebnisse tatsächlich erst Sonntagnacht vorliegen, wäre das richtig schade. Denn Sonntagnacht sitze ich schon wieder im Flieger zurück.