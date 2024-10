5. Einkaufen auf einem Herbstmarkt

Herbstzeit ist Erntezeit. Das sieht man auf dem Herbstmarkt in Bad Sassendorf Kreis Soest. Er ist am 12. Oktober im Kurpark. An etwa 90 Ständen werden frische Produkte aus der Region verkauft - darunter Kürbisse, Marmeladen, Honig, aber auch Handarbeiten und Gartenaccessoires. Einen weiteren Herbstmarkt gibt es am Wochenende auf Schloss Dyck in Jüchen am Niederrhein (12. und 13. Oktober).

Herbstmarkt in Bad Sassendorf

6. Ab in die Höhle

Zerklüftete Felswände, ein kilometerweit verzweigtes Netz aus geheimnisvollen engen Gängen und großen Hallen, unterirdische Seen, versteinerte Muscheln. Die Kluterthöhle in Ennepetal ist Deutschlands größte begehbare Höhle. Im Oktober gibt es Führungen, bei denen Besucher die Dunkelheit der Kluterthöhle kennen lernen. Erzählt wird bei der Führung auch die wahre Geschichte von einem Mann, der sich sieben Tage und acht Nächte in der Kluterthöhle verirrt hat. Im März 2024 haben Höhlenforscher hier übrigens spektakuläre Funde gemacht: Zwei neue Höhlen, die tief in den Berg hineinragen.

In der Kluterthöhle

7. Mit dem Drachen auf die Rheinwiese

Am Rheinufer in Düsseldorf kann man im Herbst nicht nur schön spazieren gehen und schön auf die Altstadt auf der anderen Rheinseite schauen. Man kann hier auch wunderbar einen Drachen steigen lassen.

Drachen steigen am Rheinufer

Einen einfachen Drachen baut man übrigens so: