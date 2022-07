Zweites Todesopfer nach Hausexplosion in Hemer

Stand: 14.07.2022, 13:26 Uhr

Nach der Hausexplosion in Hemer im Sauerland gibt es ein zweites Todesopfer. Laut Staatsanwaltschaft Hagen ist eine 32 Jahre alte Bewohnerin am Mittwoch im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben.