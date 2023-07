Urteil: Heizungsgesetz darf diese Woche nicht im Bundestag beschlossen werden

Die zweite und dritte Lesung dürfe nicht in der laufenden Sitzungswoche durchgeführt werden, teilte das höchste deutsche Gericht am Mittwochabend in Karlsruhe mit.

Damit hatte ein Eilantrag des CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann Erfolg. Er sieht seine Rechte als Abgeordneter "auf gleichberechtigte Teilnahme an der parlamentarischen Willensbildung verletzt" . Heilmann kritisierte, dass - "ohne dass der maßgebliche Gesetzentwurf nicht mindestens 14 Tage vorher den Abgeordneten schriftlich zugegangen ist" - eine wirkliche Befassung mit dem Text kaum möglich sei.