Wirken die Appelle zum Sparen? Gasverbrauch sinkt spürbar

Es fällt nicht leicht, sich bei den derzeitigen hochsommerlichen Temperaturen einen drohenden Gasmangel vorzustellen. Doch seitdem Russland die Liefermengen nach Deutschland drastisch gekürzt hat, ist die Sorge so groß wie nie, dass bald gar kein russisches Erdgas mehr nach Deutschland gepumpt wird.

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur

Auf der einen Seite wird daher versucht, die großen Gasspeicher im Land so schnell wie möglich zu füllen sowie nach anderen Lieferquellen zu suchen, um vorbereitet zu sein. Auf der anderen Seite werden die Appelle zum sparsamen Umgang mit Gas immer lauter. Jeder in der Industrie und privat könne einen Beitrag leisten, sagt etwa Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, die bei der Gasversorgung eine wichtige Rolle spielt. " Und ja, dazu gehört auch der Pulli, der Duschkopf, die Heizung ein bisschen runterstellen. All das hilft. "

Gasverbrauch deutlich zurückgegangen

Und tatsächlich: Die Appelle und Maßnahmen zeigen offenbar Wirkung: Bundesweit lag der Gasverbrauch zwischen Januar und Mai bei rund 460 Milliarden Kilowattstunden, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Donnerstag mitteilte. Das waren 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Juni war der Verbrauch laut Bundesnetzagentur sogar fast 50 Prozent geringer.

Gaspreise sind stark gestiegen

Zwar lässt sich nicht genau sagen, was die einzelnen Gründe für den niedrigeren Verbrauch von Haushalten und der Industrie sind. Doch geht es um das bewusste Sparen, dürfte der Preis sicherlich eine Rolle spielen. Denn schon seit dem Herbst sind die Gaspreise deutlich gestiegen. Aufschläge von 30, 50, 80 Prozent oder noch mehr sind keine Seltenheit.

Doch das ist erst der Anfang: Die weitere Verknappung durch Russland hat im Großhandel den Gaspreis zuletzt noch einmal in die Höhe schießen lassen. Je nachdem, wie viel Gas die Versorgungsunternehmen nun an der Börse hinzukaufen müssen, werden die Verbraucherpreise weiter steigen - allerdings mit Verzögerung. Netzagentur-Chef Müller rät Bürgern mit Gasheizungen deshalb, Geld zurückzulegen.