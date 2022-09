Spanien: Kind von Hagelkorn erschlagen

Mehr als zehn Zentimeter im Durchmesser und ein gutes halbes Kilo schwer: Die Hagelkörner, die mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern in Katalonien auf die Erde aufschlugen, waren wahre Monster. Eines davon traf ein 20 Monate altes Mädchen im Ort Bisbal d’Empordà am Kopf - nach einer Nacht im Krankenhaus starb es.

"Es ist der erste mir bekannte Fall, dass ein Mensch in Spanien durch Hagel ums Leben gekommen ist", zitierte die Zeitung "La Vanguardia" Professor José Luis Sánchez, einen ausgewiesenen Experten für dieses Wetterphänomen. Meteorologen bezeichneten die Größe der Hagelkörner als ein sehr seltenes und " historisches " Ereignis.

Verbeulte Autos, zerstörte Fenster

Massive Schäden an Autos

Im Fernsehen waren reihenweise Autos mit eingeschlagenen Front- und Heckscheiben sowie verbeultem Blech zu sehen. Dachfenster waren zerstört und abgeschlagene Baumblätter lagen wie ein grüner Teppich auf den Straßen. Menschen retteten sich, wo immer sie Schutz fanden, einige krochen unter ihr Auto. Im Internet kursierten Videos von meterhohen Fontänen beim Einschlag der Eisklumpen in einen Swimmingpool.

Aufgeladene Atmosphäre