Nach US -Angaben gehen die Gespräche über eine Waffenruhe in der Ukraine am Sonntag in Saudi-Arabien weiter.

WEITERE NACHRICHTEN

Israel kündigt weitere Angriffe gegen Hamas an • Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, dass die Angriffe der israelischen Armee im Gaza-Streifen zunehmen werden. " Von jetzt an werden Verhandlungen nur unter Feuer geführt ", sagte er in einer Videoübertragung. Erstmals seit Beginn einer Waffenruhe vor zwei Monaten hatte die israelische Luftwaffe in der Nacht auf Dienstag wieder massiv Ziele im Gazastreifen bombardiert - 400 Menschen kamen laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde ums Leben. Am Abend gab es Proteste in Israel gegen die erneuten Angriffe.

Gestrandete Astronauten zurück auf der Erde • Die für mehr als neun Monate auf der Internationalen Raumstation ISS gestrandeten US-Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore sind zurück auf der Erde. Sie landeten um 22.57 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Meer vor der Küste des US -Bundesstaates Florida. Williams und Wilmore hatten gestern Morgen die ISS mit einer Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX verlassen. Sie waren im vergangenen Juni zur ISS geflogen und sollten ursprünglich nur acht Tage im All verbringen. Wegen technischer Probleme mussten sie dann aber deutlich länger oben bleiben als geplant.

Beschluss für milliardenschweres Finanzpaket • Der Bundestag hat gestern den Weg für zusätzliche Schulden in Milliardenhöhe freigemacht. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit stimmte einer nötigen Grundgesetzänderung zu. Die Zustimmung im Bundesrat am Freitag gilt mittlerweile als sicher, unter anderem weil Bayern Zustimmung signalisiert. Nato-Generalsekretär Mark Rutte begrüßte die Entscheidung des Bundestages. Im Onlinedienst X schrieb er, es handele sich um " ein starkes Zeichen der Führungsstärke und des Engagements für unsere gemeinsame Sicherheit ".

Baerbock goes UNO • Noch-Außenministerin Annalena Baerbock bekommt demnächst wohl einen Top-Job bei der UNO. Sie ist von der Bundesregierung als Präsidentin der UN-Generalversammlung nominiert worden - so etwas wie dem Parlament der UNO. Der Job wird jährlich neu besetzt, ab September steht er Deutschland zu. Im neuen Bundestag will die Grünen-Politikerin kein Spitzenamt mehr.

Bauer vs. RWE : Tag der Entscheidung? • Vor dem Oberlandesgericht Hamm geht die sogenannte Klimaklage weiter. Ein Bauer aus Peru kämpft gegen RWE . Saúl Luciano Lliyua sagt, dass der Energiekonzern für die Gletscherschmelze in seinem Heimatdorf verantwortlich sei. Um sein Haus unterhalb des Gletschersees zu schützen, will er von RWE rund 20.000 Euro.