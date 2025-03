"Außergewöhnlich" , "aufgeschüttelt" oder "klug inszeniert" : So haben die Gewinner überzeugt

Bestes Kinderhörbuch: Den Preis in dieser Kategorie nahm Nico-Alexander Wilhelm in Empfang. Er überzeugte die Kinderjury, fünf Schülerinnen und Schüler des "Gymnasiums zum Altenforst" in Troisdorf (NRW), mit seiner "richtig geheimnisvollen und mysteriösen Stimme" . Die Kinderjury sagt: "Es war so kurzweilig und abwechslungsreich" . Gebannt lauschten die Kinder seiner Lesung des Fantasyromans "Royal Institute of Magic. Die Hüter der verborgenen Königreiche" von Victor Kloss.