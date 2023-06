Nach Urteil gegen Lina E.: Wie groß ist die linksautonome Szene in NRW?

Dass die Szene in NRW nicht mehr so präsent ist, zeigt sich zum Beispiel auch rund um AfD -Veranstaltungen. Bereits vor der Corona-Pandemie flauten vor Landesparteitagen die wahrnehmbaren Proteste ab. In den Jahren vor 2019 gab es so gut wie keinen Parteitag, auf dem es nicht zu größeren Störaktionen auf der Anreise kam. Inzwischen laufen die AfD-Landestreffen - anders als Bundesparteitage - dagegen weitgehend problemlos.

Weniger Angriffsflächen in NRW

Ein Grund für die abnehmende Präsenz dürfte auch an dem Abzug vieler Neo-Nazis aus Hochburgen wie Dortmund-Dorstfeld liegen. Die dortige Szene konzentriert sich mangels Erfolg inzwischen eher auf Ostdeutschland, weil ihnen in NRW eine stärkere Verwurzelung wie in Teilen Ostdeutschlands nicht gelungen ist. Zwei ehemalige Neo-Nazi-Kader aus Dortmund zogen 2020 nach Chemnitz. Durch die geschrumpfte Neo-Nazi-Szene bieten sich auch für die Autonomen in NRW damit weniger Angriffsflächen.