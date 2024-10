WEITERE NACHRICHTEN

Blick auf Teheran nach mehreren Explosionen

Israels Vergeltungsangriff auf den Iran • Israels Armee hat mitgeteilt, Angriffe auf Militärziele im Iran durchgeführt zu haben. Demnach wurden Einrichtungen der iranischen Raketenproduktion angegriffen. Der Iran sagt, die israelischen Angriffe hätten einen "begrenzten Schaden" verursacht. Anfang Oktober hatten iranische Luftstreitkräfte Raketen auf Israel gefeuert - seit Tagen wurde mit dem Vergeltungs-Angriff gerechnet. Nach syrischen Medienberichten hat es in der Nacht auch in Syrien israelische Angriffe auf mehrere militärische Standorte gegeben.

Gespräche von CDU, SPD und BSW in Thüringen stocken • Die Gespräche über eine Regierungszusammenarbeit von CDU , SPD und BSW in Thüringen kommen laut einem Medienbericht des "Redaktionsnetzwerk Deutschland" nicht voran. Grund dafür seien ständige Einmischungen der BSW -Bundesvorsitzenden Wagenknecht. CDU und SPD rechnen wohl nicht damit, dass Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Auch in Sachsen stocken die Verhandlungen: Die SPD hat dort die Sondierungsgespräche mit CDU und BSW ausgesetzt, nachdem mehrere BSW -Abgeordnete für einen AfD -Antrag zur Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses gestimmt hatten.

Tatverdächtiger nach Messerangriff in Witten festgenommen • Einen Tag nach einem Messerangriff im Wittener Lutherpark hat die Polizei einen 37-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der nach der Tat geflüchtet war. Bei dem Angriff am Donnerstagabend wurde ein 36-jähriger Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt, sein Zustand sei im Krankenhaus mittlerweile stabil. Nach Angaben der Polizei war eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern eskaliert.

Georgien wählt ein neues Parlament • In der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien ist für heute eine Parlamentswahl angesetzt, die viele als historisch bezeichnen. Die seit 2012 regierende Partei "Georgischer Traum" steht für eine Wiederannäherung an Russland und steht im Westen wegen ihres antieuropäischen Kurses in der Kritik. Die prowestliche Opposition hofft auf einen Sieg bei der Wahl, ist aber zerstritten. Erst Ende 2023 ist Georgien EU -Beitrittskandidat geworden. Die EU wirft der georgischen Führung einen antiwestlichen Kurs vor und hat den Prozess deswegen auf Eis gelegt.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden

Biden entschuldigt sich bei Native Americans • Mehr als 150 Jahre lang war es gängige Praxis, Kinder von Native Americans (der indigenen Bevölkerung der USA ) in Zwangsinternate zu stecken, die von der US -Regierung und Kirchen betrieben wurden. Die Kinder sollten so umerzogen werden, ihre Geschichte und Kultur vergessen. Viele Kinder wurden misshandelt und missbraucht. US -Präsident Joe Biden bezeichnete dies als Schandfleck in der amerikanischen Geschichte. Er hat am Freitag während eines Besuch in einer indigenen Gemeinde im US-Staat Arizona offiziell bei den Native Americans um Verzeihung gebeten. Es war Bidens erster Besuch als Präsident in einem Gebiet der amerikanischen Ureinwohner.

Niederlande will Grenzkontrollen einführen • Die Niederlande wollen Kontrollen an ihren Grenzen einführen. Ministerpräsident Schoof hat sie für Ende November angekündigt. Die niederländische Regierung will dadurch erreichen, dass weniger Geflüchtete ins Land kommen. Außerdem plant sie, das Asylrecht zu verschärfen - ein zentrales Ziel der rechts gerichteten Koalition.

Was wird aus dem ESC in Basel? • Die christlich-konservative Schweizer Partei EDU plant ein Referendum gegen den Eurovision Song Contest ESC in Basel. Die Kleinstpartei sagt: Dieser sei zu einer Propagandaveranstaltung für Homosexuelle und Nicht-binäre Personen verkommen. Heute will sie die für ein Referendum notwendigen 2.000 Unterschriften übergeben. Mit dem Ziel, dass der Kanton Basel-Stadt die für die Veranstaltung vorgesehenen rund 37,5 Millionen Euro nicht bewilligen darf.

Bootsverkehr auf dem Rhein

Sehr milder Oktobertag • Vereinzelt kann es bei uns im Westen in der Frühe zu Nebel und Hochnebel kommen. Abseits davon zeigt sich häufiger die Sonne, die sich später am Tag zunehmend durchsetzt. Es bleibt durchweg trocken. Bei längerem Sonnenschein werden sehr milde 18 bis 21, am Nordrand von Eifel und Sauerland lokal bis 22 Grad erreicht. In den höheren Lagen sind bis zu 18 Grad möglich.