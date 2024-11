Weitere Nachrichten

Pistorius verweist bei Kanzlerkandidatur auf Scholz • Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich zu den wachsenden Forderungen aus der SPD geäußert, anstelle von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat anzutreten. In der ARD sagte Pistorius, eine solche Debatte sei "völlig normal" in diesen Zeiten. Der Frage nach einem grundsätzlichen Interesse an einer Kandidatur wich er aus und verwies stattdessen auf die Entscheidungsfindung innerhalb der Partei. Er ginge nach wie vor fest davon aus, dass Scholz nominiert werde.

Rettungskräfte neben den Trümmern

Offene Fragen nach Autounfall mit sechs Toten im Münsterland • Bei einem schweren Autounfall bei Ochtrup sind gestern sechs Menschen gestorben. Ihre Autos waren frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war ein Auto mit zwei Insassen in einer S-Kurve ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn mit dem anderen entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Die Polizei will heute mehr Informationen zum Unfall und den sechs Unfallopfern bekannt geben.

Ein Jahr Fachkräfteeinwanderungsgesetz • Vor einem Jahr ist die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten. Es sollte dafür sorgen, dass Fachkräfte aus dem Ausland schneller und unbürokratischer in Deutschland arbeiten können. Die Bilanz: Die Bundesagentur für Arbeit spricht von ersten positiven Impulsen. Die Zahl der Beratungen von Arbeitskräften aus dem Ausland legte im vergangenen Jahr um 68.000 auf 233.000 zu. Trotzdem kritisiert die Arbeitsagentur komplizierte Verfahren und mangelnde Digitalisierung. Ein Beispiel gelungener Integration von ausländischen Arbeitskräften findet derzeit in Bonn statt.

Virtuelle KI-Seniorin bekämpft Scam-Anrufe • Der britischen Mobilfunkanbieter O2 hat einen ungewöhnlichen KI-Bot gegen Telefonbetrug entwickelt. Die Geheimwaffe heißt "Daisy" und die vermeintlich ältere Dame geht ans Telefon, wenn mal wieder ein Scam-Betrüger anruft. Die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Stimme, die gutgläubig klingt, spricht mit Anrufern am Telefon, deren Geschäft es ist, Menschen am Telefon zu betrügen. Und sie spricht sehr lange. So mancher Cyberbetrüger hat über eine Stunde mit der KI gesprochen und nicht bemerkt, dass es sich um eine "Fake-Granny" handelt, die ihn nur hinhalten will. In dieser Zeit können die Betrüger wenigstens nicht woanders Schaden anrichten.