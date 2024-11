Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Felix Wessel.

THEMA DES TAGES

1.000 Tage russischer Angriffskrieg in der Ukraine • Am 24. Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Das ist heute 1.000 Tage her. Wie hoch die Verluste auf beiden Seiten sind, lässt sich nur schätzen, weil weder Kiew noch Moskau dazu bisher genaue Zahlen veröffentlicht haben. Es wird auf ukrainischer Seite von mehr als 12.000 getöteten Zivilisten, zehntausenden gefallenen Soldaten und rund 300.000 Kriegsversehrten ausgegangen (im Bild oben eine Beerdigungs-Zeremonie in einem Krematorium in Kiew). Aus dem Westen wird geschätzt, dass auf russischer Seite noch mehr Soldaten getötet wurden. Die geschätzten Kriegsschäden in der Ukraine liegen bei über 750 Milliarden Euro.

Heute organisiert der deutsch-ukrainische Verein Blau-Gelbes Kreuz eine Demonstration "#1000days: Kampf für Frieden und Gerechtigkeit" in Köln mit der Forderung nach deutlich mehr Unterstützung für die Ukraine. Nach einer Kundgebung am Rhein wollen die Menschen durch die Innenstadt ziehen.