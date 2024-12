Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünscht Katja Goebel.

THEMA DES TAGES

Machtwechsel in Syrien - Assad flieht nach Moskau • Plötzlich ging alles ganz schnell: Islamistische Rebellen haben ohne Widerstand der Armee die Hauptstadt Damaskus eingenommen und nach 25 Jahren das Ende von Assads Diktatur eingeläutet. Assad konnte mit seiner Familie fliehen, er hat Asyl in Moskau bekommen, berichten russische Medien.

Derweil plünderten zahlreiche Menschen den Präsidentenpalast, Assads Privatresidenz und die iranische Botschaft. Teheran war neben Russland der größte Unterstützer des Assad-Regimes.

Auf den Straßen von Damaskus feierten Menschen ausgelassen den Machtwechsel. Tausende inhaftierte Gegner wurden bereits befreit. Das Ende der Assad-Herrschaft sei eine gute Nachricht, kommentierte auch Bundeskanzler Olaf Scholz. " Es kommt jetzt darauf an, dass Syrien schnell in Recht und Ordnung leben kann. Dabei müssen alle Volksgruppen Schutz genießen ", sagte er.

Doch es gibt auch kritische Stimmen - denn wie die Zukunft Syriens aussieht, weiß niemand. Und wer sind die Islamisten, die dort jetzt die Führung übernehmen könnten? " Das ist eine bunte Koalition, die angeführt wird von einer Gruppe, die auf Al-Kaida zurückgeht. Das sind Islamisten, das sind Dschihadisten ", gibt Terrorismusexperte Peter Neumann in der WDR-Sendung Aktuelle Stunde zu Bedenken. " Die wollen letztendlich einen Islamistischen Staat errichten. Die sagen, die Taliban sind unser Vorbild. Das finde ich schon problematisch ."

Auch in NRW feierten gestern zehntausende Exil-Syrer ausgelassen den Machtwechsel. Für sie ist es ein historischer Tag. Zu hören waren hier zwar auch nachdenkliche Töne. Allerdings: " Schlimmer als Assad gibt es nicht ", sagte einer der Demonstranten in Essen, wo gestern 11.000 Menschen zum Feiern auf die Straße gingen.

WEITERE NACHRICHTEN

Mosel bleibt gesperrt • Nachdem am Sonntagmittag ein Güterschiff in das noch nicht vollständig geöffneten Schleusentor gekracht und beide Torflügel aus ihrer Verankerung gerissen hat, bleibt die Mosel voraussichtlich bis Ende März für den Schiffsverkehr gesperrt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn mit. Derzeit stehen 70 Schiffe auf der Mosel still und können den durch das Saarland und Rheinland-Pfalz führenden Fluss nicht in Richtung Rhein verlassen.

Niederlande starten Grenzkontrollen • Im Kampf gegen illegale Zuwanderung wollen die Niederlande ihre Grenze zu Belgien und Deutschland besser schützen. Von heute an werden die Kontrollen verschärft, obwohl die "Königliche Marechaussee" (niederländischer Grenzschutz) über Personalmangel klagt. Für die rechte Regierung und Asyl- und Migrationsminister Marjolein Faber sind die Kontrollen ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum "strengsten Asylgesetz aller Zeiten". Die Kontrollen sollen zunächst sechs Monate dauern.

Erneut Warnstreiks bei VW • Heute folgen neue, flächendeckende Warnstreiks bei Volkswagen. Laut IG Metall werden Beschäftigte in fast allen deutschen Werken die Arbeit für vier Stunden niederlegen. Zudem gehen die Tarifgespräche in Wolfsburg in die 4. Runde. VW steckt aktuell in der größten Krise seit Bestehen des Konzerns und muss Kosten sparen: Der Autobauer denkt offen über Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen nach. Gewerkschaft und Betriebsrat wollen das verhindern.

Ermittlungen nach Explosionen in Den Haag • Nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus im niederländischen Den Haag mit fünf Toten gibt es Hinweise auf einen kriminellen Hintergrund. Ein Bezug zur Drogenkriminalität werde untersucht, sagte Staatsanwältin Margreet Fröberg. Die Suche nach weiteren Vermissten wird heute fortgesetzt.

Anklage gegen Rapper Jay-Z im Fall Sean "Diddy" Combs • Laut NBC wird nun auch dem Rapper Jay-Z vorgeworfen, im Jahr 2000 gemeinsam mit dem bereits angeklagten Combs ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben - auf einer Aftershowparty. Die Frau soll die Zivilklage anonym eingereicht haben. In einer Stellungnahme wies Jay-Z die Anschuldigungen zurück.

Umlagert von Fans: Popstar Robbie Williams in Köln

Robbie Williams in Köln • Der Pop-Superstar nahm gestern Abend in Köln erst ein Bad in der Menge, dann konnten sich Fans den neuen Kinofilm "Better Man" über sein Leben anschauen. Der hatte nämlich Deutschlandpremiere. Das Biopic basiert auf der Lebensgeschichte des Briten und zeigt auch die dunklen Seiten des Sängers - seine Selbstzweifel oder seine Drogensucht. Ungewöhnlich: Robbie wird im Film durchgehend von einem computeranimierten Affen verkörpert.