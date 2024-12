WEITERE NACHRICHTEN

Exil-Syrer demonstrieren in NRW • Bei ihrem Vormarsch in Syrien kommen die islamistischen Aufständischen offenbar weiterhin schnell voran. Laut UNO sind mindestens 370.000 Menschen auf der Flucht. In einigen Städten - wie Dortmund und Düsseldorf - wollen heute Exil-Syrerinnen und -Syrer dafür demonstrieren, dass die Zivilbevölkerung in Syrien geschützt wird. Machthaber Assad gerät immer mehr durch die Kämpfe unter Druck. Nach der Einnahme von Aleppo und Daraa stehen die Rebellen Aktivisten zufolge inzwischen vor den Toren der Stadt Homs, die strategisch von großer Bedeutung ist. Die Nachbarländer Israel und Jordanien ergreifen nun Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen.