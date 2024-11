Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Sabine Meuter und Nina Giaramita.

THEMA DES TAGES

So war die Halloween-Nacht in NRW • In NRW ist die Halloween-Nacht vergleichsweise ruhig verlaufen. Den größten Einsatz gab es in Marl, dort wurden Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte geworfen und Einkaufswagen angezündet. Verletzte gab es keine. Die Polizei in Gelsenkirchen hat kleinere Verstöße bei Verkehrskontrollen ahnden können, es wurden Feuerwerkskörper gezündet und ein Busfahrer hat die Polizei gerufen, weil Jugendliche mit Eiern um sich geworfen hatten.

Zum ersten Mal war der Bereich auf den Kölner Ringen am Halloween-Abend großräumig abgesperrt. Die Polizei kontrollierte an den Eingängen, ähnlich wie an den Karnevalstagen. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) war vor Ort. Insgesamt waren in der Nacht über 500 Beamte in der Innenstadt unterwegs, um das an den Ringen geltende Waffenverbot zu kontrollieren. Die Bilanz bis Mitternacht: Mehrere Messer, außerdem wurde ein Schlagstock und Drogen sichergestellt. Ein endgültiges Fazit will die Polizei im Laufe des Tages ziehen.