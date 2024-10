Bisher brauchten Transmenschen für die Änderung von Vorname und Personenstand die Gutachten von zwei unterschiedlichen Psychologen. Am Ende hat dann ein Gericht entschieden, ob dem Antrag statt gegeben wird. Die Begutachtung durch Psychologen haben viele als übergriffig empfunden, zum Beispiel Jonas Brandt, der ebenfalls seinen Geschlechtseintrag geändert hat: "Mich hat ein Gutachter gefragt, ob ich als Kind Tiere gequält habe und ob mich das sexuell erregt hat", sagt der 28-jährige Düsseldorfer. "Die haben wirklich die komplette Kindheit durchleuchtet."

"Für die Betroffenen bedeutet es mehr Freiheit"

Brandt leitet in Düsseldorf eine Beratungsstelle für Transmenschen und erwartet, dass durch das neue Selbstbestimmungsgesetz mehr Menschen als früher die Möglichkeit nutzen werden, den Geschlechtseintrag zu ändern. "Für die Betroffenen bedeutet es einfach mehr Freiheit, sich keinen fremden Menschen mehr gegenüber offenbaren zu müssen, sondern einfach so leben zu können."

Mehrere tausend Anträge

Schon seit dem ersten August konnten bei den Standesämtern Anträge für die Änderung des Personenstands nach dem neuen Selbstbestimmungsgesetz gestellt werden. NRW -weit werden es wohl ein paar tausend Menschen sein, die davon Gebrauch machen. In Köln haben 342 Menschen einen Termin beim Standesamt, in Düsseldorf 157, in Witten sind es 34, in Viersen 13.

"It´s a Boy"