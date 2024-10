WEITERE NACHRICHTEN

Anschlagspläne - Mutmaßlicher IS-Unterstützer in U-Haft • Weil er einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll, ist ein mutmaßlicher IS-Unterstützer jetzt in Untersuchungshaft. Wie eine Sprecherin des Generalbundesanwalts bestätigte, hat ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe Haftbefehl gegen den Libyer erlassen, der am Samstagabend in Bernau bei Berlin festgenommen wurde. In dem Zusammenhang wurde auch eine Wohnung in Sankt Augustin durchsucht. Mehrere Bundespolitiker warnten am Sonntag vor einer "sehr ernsten Terrorgefahr".

Wahlen in Moldau - knappes Ergebnis über EU-Beitritt • In der südosteuropäischen Republik Moldau ist noch unklar, ob sich die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich für oder gegen einen Beitritt zur Europäischen Union ausgesprochen haben. Das Ergebnis ist extrem knapp - offenbar müssen noch die Stimmen aus dem Ausland und viele aus der Hauptstadt Chisinau ausgezählt werden. Bei der zeitgleich stattfindenden Präsidentschaftswahl liegt Amtsinhaberin Sandu vor ihrem schärfsten, pro-russischen Rivalen Stoianoglo. Die beiden müssen aber noch in eine Stichwahl. Die EU und Russland ringen um Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik.

Sorgt für EU-Debatte: Billigware von Temu

EU-Parlament debattiert über Temu und Shein • Onlineshops wie Temu und Shein sind beliebt in Deutschland, stehen aber regelmäßig in der Kritik, mit umweltschädlicher oder gesundheitsschädlicher Billigware das Land zu fluten, die in der EU gar nicht zugelassen ist. Den asiatischen Onlinehändlern wird vorgeworfen, Zoll und Steuern zu hinterziehen. Doch die beiden chinesische E-Commerce-Giganten verzeichnen enormen Zuwachs. Möglich ist das auch, weil Einfuhrbestimmungen systematisch verletzt werden. Die EU will dagegen vorgehen.

Weltnaturgipfel beginnt in Kolumbien

Weltnaturgipfel startet • Klimakrise, Umweltverschmutzung, Raubbau, zerstörte Ökosysteme und gefährdete Wildtiere: Vor zwei Jahren einigten sich rund 200 Staaten auf einen ambitionierten Schutzplan. Bei der UN -Konferenz zur biologischen Vielfalt ( COP 16) in Kolumbien geht es ab heute um die konkrete Umsetzung. Bei der vergangenen Konferenz einigte sich die Staatengemeinschaft unter anderem darauf, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden sollen. Weitere 30 Prozent der Flächen sollen renaturiert werden. Forschende sehen es kritisch, ob die gesteckten Ziele auch nur annähernd erreicht werden. Schon in den letzten Jahren gab es große Lücken, zum Beispiel beim Artenschutz - auch in Deutschland.

Ergebnisse bei Missbrauchsvorwürfen gegen Bischof Hengsbach • Vor gut einem Jahr war das ein Paukenschlag weit über Grenzen des katholischen Bistums Essen hinaus: Gegen den 1991 verstorbenen und bis dahin äußerst populären Kardinal Franz Hengsbach gab es Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs. Es war der erste Verdacht gegen einen deutschen Kardinal. Es geht um sexuelle Übergriffe gegen Minderjährige in den 1950er und 1960er Jahren. Zwei Forschungsinstitute wurden beauftragt, die Fälle aufzuarbeiten. Erste Ergebnisse werden heute Vormittag bekannt gegeben.

Sorgt für langjährigen Gerichtsstreit: Mops-Hündin Edda

Juristischer Streit um Mops geht weiter • Der Zank um Hund Edda geht in die nächste Runde. Seit 2018 sorgt die Mopsdame für erbitterten Streit, da hatte die Stadt Ahlen das Tier gepfändet. Ein Mitarbeiter der Stadt hatte den Mops daraufhin bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft und als "kerngesund" deklariert. Der Vierbeiner litt aber an mehreren Krankheiten. Die Käuferin verklagte die Stadt Ahlen auf Schadenersatz. Die Stadt musste der Frau aber lediglich die Impfkosten erstatten, entschied das Landgericht in Münster. Die Hundebesitzerin ging in Berufung - es geht um 19.000 Euro auch für künftige Tierarztrechnungen - möglicherweise fällt heute auch ein Urteil.

VFL Bochum entlässt Trainer • Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat auf den Fehlstart in die Saison reagiert und Trainer Peter Zeidler freigestellt. Auch Sportdirektor Marc Lettau wurde von seinen Aufgaben entbunden. Das teilte der Klub am Sonntagabend mit. Der VfL hatte am Samstag 1:3 bei der TSG Hoffenheim verloren und steht nach sieben Spielen bei nur einem Punkt.

DAS WETTER IN NRW

Die Sonne schafft es selten durch die Wolken

Viele Wolken mit Aussicht auf Regen • Heute halten sich dichte Wolken, die Sonne scheint nur ein wenig und weiterhin muss zeitweise mit Regen gerechnet werden. Der Schwerpunkt des Regens liegt wohl vom Niederrhein bis zum nördlichen Westfalen, während es von der Eifel bis zur Sieg etwas bessere Chancen für Sonnenschein gibt.