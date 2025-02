WEITERE NACHRICHTEN

Demos für Demokratie in NRW • Bei Demonstrationen für Demokratie und gegen den Kurs der CDU in der Migrationspolitik werden heute in vielen NRW -Städten mehrere Tausend Menschen erwartet. In Köln wollen Demonstranten am Nachmittag vom Heumarkt vorbei am Parteibüro der Kölner CDU zur Deutzer Werft ziehen. Die Kundgebung steht unter dem Motto " Gegen den Schulterschluss der CDU , CSU und FDP mit den Faschisten ". Demos gibt es unter anderem auch in Aachen, Schwelm und Recklinghausen.

Weiteres Unglück: Kleinflugzeug in USA abgestürzt • In Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania ist am Freitag ein Kleinflugzeug für medizinische Transporte mitten in einem belebten Gebiet der Stadt abgestürzt. An Bord befanden sich nach Behördenangaben sechs Menschen. Die Zahl der Opfer ist unklar. Laut Polizei wurden auch Menschen am Boden verletzt. Erst am Donnerstag war in der Hauptstadt Washington ein Flugzeug abgestürzt. Es kollidierte mit einem Hubschrauber. Beide Maschinen stürzten in den Fluss Potomac. Die 64 Flugzeuginsassen und die dreiköpfige Besatzung des Hubschraubers kamen nach Behördenangaben ums Leben.

Besserer Schutz von Frauen vor Gewalt • Der Bundestag hat für das sogenannte Gewalthilfegesetz gestimmt, das Frauen besser schützen soll. Es sieht für Opfer von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe vor, der ab 2030 gelten soll. Bis dahin soll das Hilfesystem bedarfsgerecht ausgebaut werden - dazu zählen insbesondere mehr Frauenhäuser, Schutzwohnungen und Beratungsstellen. Die Länder sollen dabei verpflichtet werden, ein ausreichendes Angebot an solchen Stellen sicherzustellen.

Neue rechte und EU-kritische Regierung in Belgien • Belgien bekommt erstmals eine von der rechten Partei N-VA angeführte Regierung. Nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga haben sich die migrationskritischen und EU-kritischen flämischen Nationalisten mit vier weiteren Parteien auf die Bildung einer Koalition einigen können. Regierungschef soll der N-VA-Vorsitzende Bart De Wever werden.

Drei weitere israelische Geiseln sollen freikommen • Israel hat eine Liste mit Namen von Geiseln erhalten, die die Terrororganisation Hamas heute freilassen will. Wie die israelische Regierung bestätigte, handelt es sich um drei Männer. Im Gegenzug sollen mindestens 180 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Es wäre der vierte derartige Austausch seit Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen.