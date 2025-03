Es ist schon fast eine traurige Tradition. So oft wie Jacques Tilly jedes Jahr provokante Mottowagen für den Rosenmontagszug in Düsseldorf baut, so oft wird er danach angezeigt und bedroht. 27 Strafanzeigen sind nach dem aktuellen Karnevalswochenende gegen den Wagenbauer bei der Polizei eingegangen.

Das sind wir gewohnt und ich habe auch ein breites Kreuz. Kritik muss auch sein. Die Wagen können nicht allen gefallen. Jacques Tilly, Wagenbauer für den Düsseldorfer Rosenmontagszug

Wagenbauer Jacques Tilly bekommt regelmäßig Morddrohungen

Bei Gewaltandrohnungen sei allerdings eine rote Linie überschritten, sagt Tilly weiter. Aber er bekomme auch sehr viel Lob für seine kreative Arbeit. "Es gibt viele Mails aus ganz Deutschland von Menschen, die sagen ich spreche ihnen aus dem Herzen" , so der Wagenbauer. Am Ende hielten sich Kritik und Lob die Waage.

Provokation ist Teil des Geschäfts

Morddrohungen bekommt Jacques Tilly nach eigener Aussage seit zehn Jahren, meist aus den rechtsextremen Kreisen. Davon lass er sich aber nicht beeindrucken. "Ich muss weiter meine Arbeit machen. Wir machen hier in Düsseldorf weiterhin schön, scharfe Satire gegen alle Seiten" , sagt der Wagenbauer.

Polizei nimmt Drohungen ernst

Ein Polizeisprecher bestätigte dem WDR, dass die Anzeigen gegen den Wagenbauer eingegangen sein. Unter anderem wegen des Zeigens verfassungsfeindlicher Symbole. Ein Wagen über die AfD hatte Alice Weidel als Hexe gezeigt, wie sie Erstwählenden eine Brezel in Hakenkreuzform reicht. Was am Ende aus den Ermittlungen wird sei noch unklar, so der Polizeisprecher weiter.