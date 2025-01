Im Prozess um die verkauften Pizzen mit Kokain-Beilage in der Düsseldorfer Altstadt, ist der angeklagte Pizzabetreiber heute vom Landgericht Düsseldorf verurteilt worden. Die Richter verhängten gegen den 37-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels in besonders schweren Fall eine Haftstrafe von vier Jahren.

Die Strafkammer rechnete dem Angeklagten nicht nur an, dass er gestanden hat, sondern auch, dass er auf die Rückgabe von 273.600 Euro verzichtet hat, die bei ihm sichergestellt worden waren. "Das hat das Verfahren erheblich verkürzt" , hob der Richter hervor.

Angeklagter mit seinen Anwälten

Außerdem hatte der 37-Jährige im Prozess verraten, dass im Keller der Pizzeria noch knapp 10 Gramm Kokain in einem Versteck liegen "und hat damit Aufklärungshilfe geleistet", so der Richter. Der Staatsanwalt hatte fünf Jahre und acht Monate Gefängnis gefordert, der Verteidiger hielt drei Jahre für ausreichend. Er verwies darauf, dass sein nicht vorbestrafter Mandat bereits seit fünf Monaten in Untersuchungshaft sitze.

"Pizza Nummer 40" hätte es nicht gegeben

Im Prozess hatte der Pizzeriabetreiber den Drogenhandel zugegeben, aber bestritten, dass es die von den Ermittlern ins Gespräch gebrachte "Pizza Nummer 40" mit Kokain als Beilage für 40 Euro bei ihm gegeben habe. Er habe Drogen verkauft, das aber nur an Bekannte und nicht als Spezialpizza mit Kokain als Beilage, betonte Angeklagte.

Er bestritt auch, ein Kilogramm Kokain gekauft zu haben. Es seien nur 200 Gramm gewesen. Das Besondere an dem aktuellen Fall: Der Betreiber der Pizzeria war zuvor nie ins Visier der Strafverfolger geraten, erklärt die Staatsanwaltschaft. "Ich bin gelernter Koch" , sagte der 37-Jährige heute. "Ich bin 2014 nach Deutschland gekommen und habe mich 2018 in Düsseldorf mit einem Lokal selbständig gemacht."

Bei Razzia aufgeflogen

Aufgeflogen war der Pizzabäcker am 8. März 2024. Anlass war eine Kontrolle des Düsseldorfer Ordnungsamtes wegen des Verdachts von Schwarzarbeit und möglicher Verstößen gegen den Jugendschutz. Laut Polizeibericht waren die beiden Kontrolleure stutzig geworden, weil der Mitarbeiter nervös wirkte, dann in den hinteren Teil der Pizzeria ging und dort ein Spültuch über ein Regal warf.

Darunter stießen die Mitarbeiter des Ordnungsamts auf die in Gläsern und Tütchen verpackten Drogen. Als dann wenig später die Polizei die Wohnungstür des Gastronomen aufbrach, warf der 37-Jährige laut Einsatzbericht eine "bräunliche Tüte vom Balkon im fünften Stock in den hinteren Teil des Gartenbereichs".

Verkauf ging nach Festnahme weiter

Der Inhalt: knapp 1,6 Kilogramm Kokain, über 200 Gramm Cannabis und knapp 264.000 Euro Bargeld. Der Pizzabäcker wurde festgenommen, kam aber nur zwei Tage später wieder frei und machte laut Anklage weiter wie vorher. Der 37-Jährige öffnete nur zwei Tage später wieder seine Pizzeria und verkaufte laut Anklage auch weiter seine "Kokain-Pizza Nummer 40" .

Die Ermittler observierten den Laden und den Betreiber verdeckt weiter und stießen so auf den Kokain-Zulieferer und mutmaßlichen Kopf eines Drogennetzwerks. Bei ihm soll der Angeklagte am 10. Mai ein Kilogramm Kokain für 36.000 Euro gekauft haben. Das stimme nicht, betonten seine Verteidiger heute. Der Kauf des Kilos sei damals am zu hohen Preis und der miesen Qualität gescheitert. Er habe erst später 200 Gramm Kokain bei einem anderen gekauft.

Bei einer Razzia im Oktober wurden der mutmaßliche Kokainlieferant, ein 22-jährige Kampfsportler aus Düsseldorf, ein 28-Jähriger aus Haan sowie ein 30-jähriger Kölner festgenommen. Das heutige Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Quellen:

WDR-Reporter

Landgericht Düsseldorf

