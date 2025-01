Neue Straße nach dem Tornado in Lippstadt • Vor knapp drei Jahren war ein Tornado durch die Innenstadt in Lippstadt gezogen. Dächer wurden abgedeckt, über 1.000 Bäume knickten um - 85 allein an der beliebten Friedrichstraße direkt an der Lippe. Diese Straße wird jetzt umfassend neu aufgebaut. "Vorher" war es eine der schönsten Alleen in der Stadt, bestückt mit Kastanien, einigen Eichen und anderen prächtigen Bäumen. Es dauerte damals etwa eine halbe Minute, dann sah auf der Straße alles anders aus.

Digitale Hauptversammlung bei ThyssenKrupp • Der Industriekonzern ThyssenKrupp veranstaltet heute eine Hauptversammlung - und zwar virtuell. Vorstandschef Miguel Lopez und Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm werden dabei vor allem Fragen von Aktionärsschützern beantworten, die diese vorher eingereicht haben. Dabei dürfte es darum gehen, wie der seit Jahren kriselnde Ruhrkonzern nachhaltig schwarze Zahlen schreiben soll. Lopez will die Stahlsparte und das Marinegeschäft verselbstständigen und hat mit Blick auf das Portfolio ein "J ahr der Entscheidungen " angekündigt.

DAS WETTER IN NRW