Wahlkampf: Die Migrations-Debatte ist zu einseitig | MEINUNG

Es geht darum, wie man Bürokratie abbauen kann, damit die Einwanderung nicht am langen und aufwändigen Visaprozess scheitert. Es ist die Rede von Einwanderungsabkommen mit anderen Ländern, schnellere Anerkennung der ausländischen Abschlüsse. Das zeigt mir, die Konzepte sind da. Aber wenn sie nur in den Wahlprogrammen versteckt bleiben, die wahrscheinlich die wenigsten Wähler durchlesen, dann hilft das auch keinem. Ideen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels müssen auf die Wahlkampfbühnen, auf Plakate, in Werbespots im Radio und Fernsehen und natürlich auf Social Media.

Es ist ja nicht so, als wäre in den letzten Jahren nichts in dieser Hinsicht passiert. Mit der Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen Menschen leichter nach Deutschland einreisen, um zu arbeiten. Das Auswärtige Amt hat das Visa-Verfahren digitalisiert, außerdem hat Deutschland Migrationsabkommen mit Ländern wie Kenia und Marokko abgeschlossen. Das Ziel: Abschiebepflichtige sollen leichter zurückgewiesen werden, Fachkräfte sollen einfacher einreisen können.

Wenn die Politik sich nur damit beschäftigt zu debattieren, wer nicht ins Land darf, und übrigens damit Klischees von den gewalttätigen Migranten verschärft, dann nimmt sie sich selbst die Möglichkeit, glaubhaft und vertrauenswürdig den Wählern zu erklären, dass die Migration an sich kein Problem für unser Land ist. Dass nicht alle Migranten mit Messern rumlaufen und dass unsere Volkswirtschaft auf Menschen aus dem Ausland angewiesen ist. Die Menschen, die unsere Stimme haben wollen, müssen es wagen, die unangenehmen, vermeintlichen Tabuthemen jetzt anzusprechen.

