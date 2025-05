Freitagabend, kurz vor 22 Uhr. Der Brüsseler Platz ist voller Leben. Junge Menschen sitzen auf dem Kopfsteinpflaster, andere auf Bänken. In ihren Händen: Mate, Wein, Bierflaschen. Die Stimmung ist offen, locker, ausgelassen. Ein typischer Frühsommerabend in Köln. Doch was nach einem entspannten Start ins Wochenende aussieht, wird in wenigen Minuten ordnungswidrig.

Denn seit dem 15. Mai gilt auf dem Platz zwischen 22 und 6 Uhr ein Alkoholverbot – trinken ist dann tabu. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Die Stadt will damit den Lärm in den Griff bekommen. Werden sich alle an das Verbot halten?

Wem gehört der Platz?

Für Simone und Malte ist der Platz ein wichtiger Treffpunkt

Auf den Stufen der Kirche St. Michael sitzen Simone (28) und Malte (25). Sie beobachten von hier aus, wie sich langsam eine Anspannung über die entspannte Stimmung legt. „Ich find’s total albern“, sagt Simone. Natürlich könne sie verstehen, dass es Anwohner nervt, wenn es abends laut ist – „aber dann zieht man halt nicht an den Brüsseler Platz. Wer hier wohnt, weiß doch, was ihn erwartet.“

Für sie ist der Ort mehr als eine Kulisse zum Biertrinken. „Köln lebt von diesen kleinen Plätzen, wo viele Leute sind, wo man neue Leute kennenlernen kann, wo man seine Leute treffen kann.“ Die Nähe zu den Kneipen – auch das mache den Platz besonders.

Malte sieht es pragmatischer. Er verstehe die Perspektive derjenigen, die schon lange hier wohnen – „als es noch kein Party-Hotspot war.“ Was ihn stört: „Es wird keine Alternative angeboten.“ Dass das Ordnungsamt jetzt auch am Brüsseler Platz erhöhte Präsenz zeigt, nehme vielen die Lust, überhaupt noch zu kommen. „Man fühlt sich nicht willkommen“, sagt er.

„Wir sind doch nicht laut“

Ein Stück weiter sitzt eine Gruppe mit Gitarre und Musikbox. Es wird gelacht, erzählt. Auch sie wurden heute schon mehrmals vom Ordnungsamt angesprochen – vier Mal, sagen sie. Immer höflich, immer freundlich, aber doch bestimmt. „Es nervt“, sagt einer. „Wir sind doch nicht laut. Die meisten hier benehmen sich. Nur ein paar sind halt immer laut – aber dafür werden jetzt alle weggeschickt.“

Die Gruppe ist sich einig: Das Alkoholverbot verlagere das Problem mit der Ruhestörung nur. „Wenn wir nicht hier sitzen dürfen, dann machen wir’s halt irgendwo anders. Ruhe bringt das auch nicht.“