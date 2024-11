Warnstreik in der Metall- und Elektroindustrie geht weiter • Auch heute wird in der Metall- und Elektroindustrie in NRW gestreikt. Es gibt Kundgebungen unter anderem in Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Ahlen, Hagen und Bad Berleburg. Für den kommenden Montag (11. November) ist in Hamburg ein Verhandlungstermin anberaumt. Möglicherweise könnte dann ein Pilotabschluss vereinbart werden.

Die Gewerkschaft fordert bundesweit sieben Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber bieten bislang nach neun Nullmonaten ab Juli 2025 eine Tariferhöhung um 1,7 Prozent und ab Juli 2026 um weitere 1,9 Prozent an, bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten.

Nein zu Antisemitismus • Der Bundestag berät heute in Berlin über eine Resolution gegen Antisemitismus. Die von den Regierungsfraktionen und der Union gemeinsam erarbeitete Erklärung trägt den Titel " Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken ". Über den Text soll direkt im Anschluss an die rund anderthalbstündige Debatte abgestimmt werden. Anlass für die Resolution ist der bevorstehende Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938.

Klimaaktivist vor Gericht • Ein Klimaaktivist aus Bottrop muss sich ab heute wegen zahlreicher Aktionen vor dem Landgericht Essen verantworten. Als Mitglied der Gruppe "Letzte Generation" war er zum Beispiel an einer Blockade des Düsseldorfer Flughafens im Juli 2023 beteiligt. Drei Stunden lang musste damals der Flugverkehr eingestellt werden, 48 Flüge fielen aus, weil Klimaaktivisten sich auf der Rollbahn festgeklebt hatten. Es war die spektakulärste von insgesamt 22 Aktionen, alle im Jahr 2023, über die jetzt am Landgericht Essen verhandelt wird. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Nötigung, Widerstand, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vor.

Düsseldorfer Landtag im Jahr 2023 in der Hand der Jugend

Jugendlandtag beginnt in Düsseldorf • Im Düsseldorfer Parlament beginnt heute das Jugendparlament, das bis Samstag dauert. Für die Sitze konnten sich junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren bei den Abgeordneten bewerben und "übernehmen" für die drei Tage ihre Rolle. In Fraktions- und Ausschusssitzungen sowie in Sachverständigenanhörungen diskutieren sie über aktuelle politische Themen und bereiten Anträge für die Plenarsitzung vor - dem Höhepunkt jedes Jugendlandtags. Den Jugendlandtag gibt es schon seit 2008.

2024 das wohl weltweit wärmste Jahr • Im Jahr 2024 wird weltweit offenbar nahezu sicher zum ersten Mal die für das Klimasystem wichtige 1,5-Grad-Marke überschritten. Das teilte der EU -Klimadienst Copernicus in Bonn mit. Für den Rest des Jahres müsste die Temperaturabweichung praktisch bei Null liegen, damit 2024 nicht das wärmste der Geschichte werde. Die internationale Gemeinschaft hatte sich 2015 im Klimaabkommen von Paris darauf geeinigt, die Erderwärmung auf lange Sicht möglichst auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken.

DAS WETTER IN NRW

Sonne lässt sich nur hier und da blicken • Nebel, Hochnebel - vor allem in den Niederungen beginnt der Tag bei uns im Westen wettermäßig trüb. Am Vormittag scheint die Sonne fast nur auf den höchsten Erhebungen. Am Nachmittag lockert es im Sauerland und in der Eifel etwas häufiger auf. Auch an den Rändern der Mittelgebirge, zum Beispiel im Bergischen Land, schafft es die Sonne gelegentlich durch das Grau. Die Temperaturen bewegen sich zwischen sechs und zwölf Grad.