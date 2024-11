Maschinenbau-Firma will Lieferketten neu justieren

Olaf Tünkers, einer der Geschäftsführer der Firma Tünkers, befürchtet steigende Preise

Besorgt zeigt sich auch Olaf Tünkers gegenüber dem WDR . Er ist einer der Geschäftsführer der Maschinenbau-Firma Tünkers in Ratingen im Kreis Mettmann. Er befürchtet steigende Preise, falls Trump seinen Plan, flächendeckende Zölle von zehn Prozent auf alle Importe zu erheben, durchsetzt. Im Klartext würde das heißen: Alles, was in Deutschland produziert und in die USA ausgeführt wird, werde zehn Prozent teurer.

Zudem müsse das Unternehmen Tünkers seine Lieferketten neu justieren. " Wir werden nicht direkt anfangen, in Amerika zu produzieren, aber wir werden einige Arbeitsgänge dort stärker integrieren. “ Auch zu der bei der Wahl unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris äußert sich Tünkers:

Harris hätte uns mehr Stabilität und Verlässlichkeit gebracht, Trump steht ja erst mal für Unberechenbarkeit und so was ist Gift für uns Unternehmern. Olaf Tünkers, einer der Geschäftsführer der Maschinenbau-Firma Tünkers

Rollt ein globaler Handelskonflikt auf uns zu?

Ralf Schlindwein, Geschäftsführer International bei IHK Düsseldorf, schließt einen globalen Handelskonflikt nicht aus

Sollte Trump seine Pläne in Sachen Einfuhr-Zölle tatsächlich umsetzen, ist nicht ausgeschlossen, dass auch die EU und China mit Zöllen reagieren. " Dann kann auf uns alle ein globaler Handelskonflikt zurollen ", sagte Ralf Schlindwein, Geschäftsführer International bei der IHK Düsseldorf, dem WDR .

Dies könnte dann mit wirtschaftlichen Einbußen bei uns in Deutschland und in der EU einhergehen, da dann beispielsweise auch die Nachfrage nach bestimmten Produkten zurückgehe.

Europa muss unabhängiger von Amerika werden