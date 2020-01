Guten Morgen!

Welt und Wirtschaft treffen sich in Davos: US-Präsident Trump trifft auf Klimaaktivistin Thunberg - das sind die wohl prominentesten von etwa 3.000 Teilnehmern an der 50. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Von heute an treffen sich wieder Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in dem kleinen Alpenort in der Schweiz. Vier Tage lang wird getagt, beraten, diskutiert, mal öffentlich und oft hinter verschlossenen Türen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.