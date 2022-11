Grippewelle rollt: Warum schon jetzt und warum so heftig?

Nachhol-Effekt bei Kindern

"Bei den Kindern, da gibt es einen gewissen Nachhol-Effekt" , erklärt WDR-Medizinjournalistin Christina Sartori. Praktisch jedes Kind mache ein oder zwei Infektionen mit sogenannten RS-Viren in den ersten Lebensjahren durch. " Das fiel in 2020 und 2021 fast aus. Und so stecken sich damit jetzt drei Jahrgänge von Kindern an, was sich sonst auf drei Jahre verteilt hätte. "

WDR-Medizinjournalistin Christina Sartori

Das wiederum könne auch die Zahl der Krankschreibungen erhöhen: "Wenn das Kind krank ist, oder weil die Kita zu ist, weil zu viele Erzieher und Erzieherinnen krank sind – dann muss Vater oder Mutter zu Hause bleiben", so Sartori.

Aber auch bei Erwachsenen schlägt die Grippewelle zu. "Die Menschen hatten längere Zeit keinen Kontakt zu Influenzaviren, eine Herdenimmunität besteht nicht mehr" , sagt Hortense Slevogt von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP).

18 Prozent erkrankte Mitarbeiter bei Aachener Verkehrsbetrieben

Sartori sieht den Grund des hohen Krankenstandes auch in einer veränderten Einstellung der Berufstätigen: " Früher ist der eine oder die andere auch mit Husten und Schnupfen ins Büro gegangen – da sind viele jetzt rücksichtsvoller und bleiben zu Hause, um die Kollegen und Kolleginnen nicht anzustecken."

So leiden die Aachener Verkehrsbetriebe laut Pressesprecher Paul Heesel derzeit unter einem Krankenstand von 18 Prozent. Normal seien in dieser Zeit etwa 13 Prozent. So müssten bestimmte Fahrten ausfallen, die wichtigen Fahrten im Berufs- und Schülerverkehr werde man aber versuchen zu besetzen.