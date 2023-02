Grammy Awards: Auch NRW-Künstler nominiert

Professor aus Detmold nominiert

Neben den Musikern werden bei den Grammys auch die Künstler im Hintergrund ausgezeichnet. So ist auch Bernhard Güttler, Professor an der Detmolder Musikhochschule, für seine hervorragenden Leistungen als Tonmeister nominiert. In der Kategorie "Best Engineered Album, Classical" geht er mit seinem Beitrag zu Filmmusiken des Komponisten John Williams ins Rennen. Das Album hat er mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter und dem Boston Symphony Orchestra aufgenommen.